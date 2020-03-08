После серенады: танцы смешных попугайчиков на балконе - видео

Смотрите, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви. Видео, которое никого не оставит равнодушным.

Эти птицы всегда вызывают у людей восхищение. Особенно, когда они так мило щебечут. Смотрите на видео, как два цветных попугайчика нашли свои "слова" о любви.

Маленькая "Мисс Радуга" и серьезный "Лорикет" встретились на балконе. Серенада, судя по всему, уже спета. Начались танцы.



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