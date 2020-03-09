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Неземной взгляд: НАСА показало самую детальную панораму Марса - видео

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200309/29466537/video-mars-foto-nasa.html

Благодаря панораме можно совершить настоящее путешествие по просторам Красной планеты. Смотрите наше видео!

NASA опубликовало самую подробную фотографию gповерхности Марса. Снимок был сделан камерами марсохода Curiosity. У этих кадров рекордное разрешение - панораму "соткали" более тысячи изображений, 1,8 миллиарда пикселей. Сам файл изображения весит почти два гигабайта.

На снимках запечатлен и кратер Гейл, и холм Гринхью, и вся область Глен Торридон, расположенная у горы Шарп.

Хорошо видны глубинные слои грунта, с помощью которых ученые пытаются узнать геологическую историю планеты.

В NASA отметили, что  потребовалось более 6 с половиной часов в течение четырех дней, чтобы Curiosity запечатлел эту красоту. снимки

На Марсе аппарат Curiosity проводит детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу, занимается поиском следов воды и органики.

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