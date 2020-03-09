Неземной взгляд: НАСА показало самую детальную панораму Марса - видео

NASA опубликовало самую подробную фотографию gповерхности Марса. Снимок был сделан камерами марсохода Curiosity. У этих кадров рекордное разрешение - панораму "соткали" более тысячи изображений, 1,8 миллиарда пикселей. Сам файл изображения весит почти два гигабайта.
На снимках запечатлен и кратер Гейл, и холм Гринхью, и вся область Глен Торридон, расположенная у горы Шарп.
Хорошо видны глубинные слои грунта, с помощью которых ученые пытаются узнать геологическую историю планеты.
В NASA отметили, что потребовалось более 6 с половиной часов в течение четырех дней, чтобы Curiosity запечатлел эту красоту. снимки
На Марсе аппарат Curiosity проводит детальные геологические и геохимические исследования, изучает атмосферу, занимается поиском следов воды и органики.
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