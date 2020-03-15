Секонд-хэнд с изюминкой: что нашли в грошовой игрушке

Если вы еще не утеряли интерес к историям про поиски сокровищ - на Острове скелетов, в пещере Алладина или внутри бронзовой птицы, то это видео для вас!
Ничего, что оно длится пять минут, просто актриса и режиссер умеют держать суспанс.
А смотрится действо с неослабевающим любопытством.
Что же там, в недрах мягкой игрушки?
И вот, наконец, ответ.
Остается только воскликнуть "Ничего себе!" и добавить "Подфартило же людям с этим "лотерейным билетом" за 20 гривен!".
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