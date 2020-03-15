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Секонд-хэнд с изюминкой: что нашли в грошовой игрушке

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200315/29535530/sekond-khend-s-izyuminkoy-chto-nashli-v-groshovoy-igrushke.html

Куколку, в принципе, купили на радость дочке-малютке, но оказалось, что и для взрослых прибыток есть - да еще какой.

Если вы еще не утеряли интерес к историям про поиски сокровищ - на Острове скелетов, в пещере Алладина или внутри бронзовой птицы, то это видео для вас!

Алмаз
© Sputnik / Владимир Вяткин
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Ничего, что оно длится пять минут, просто актриса и режиссер умеют держать суспанс.

А смотрится действо с неослабевающим любопытством.

Что же там, в недрах мягкой игрушки?

И вот, наконец, ответ.

Остается только воскликнуть "Ничего себе!" и добавить "Подфартило же людям с этим "лотерейным билетом" за 20 гривен!".

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