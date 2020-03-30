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Погорячился: папаша смел с ковра соперника сына - видео

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youtube / ManCodeTV
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200330/29709382/Youtube-video-Pogoryachilsya-papasha.html

Очень эмоциональное видео: в США отважный родитель заступился за сына-борца и стал звездой Интернета.

На кадрах, которые были сняты в американском Гаррисберге, видно, как проходит схватка между двумя борцами. Один из спортсменов использует запрещенный прием и судья останавливает поединок. Разгневанный отец, неожиданно выбежал на площадку  и одолел обидчика своего сына. В итоге мужчина попал не только в объективы камер, но и на скамью подсудимых, сообщают зарубежные СМИ. 

Действия эмоционального родителя посчитали хулиганской выходкой. Впрочем, побыть арестованным мужчине пришлось недолго. Его освободили под залог  в тысячу долларов.

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