Погорячился: папаша смел с ковра соперника сына - видео

Очень эмоциональное видео: в США отважный родитель заступился за сына-борца и стал звездой Интернета.

На кадрах, которые были сняты в американском Гаррисберге, видно, как проходит схватка между двумя борцами. Один из спортсменов использует запрещенный прием и судья останавливает поединок. Разгневанный отец, неожиданно выбежал на площадку и одолел обидчика своего сына. В итоге мужчина попал не только в объективы камер, но и на скамью подсудимых, сообщают зарубежные СМИ.

Действия эмоционального родителя посчитали хулиганской выходкой. Впрочем, побыть арестованным мужчине пришлось недолго. Его освободили под залог в тысячу долларов.

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