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Рыжий котенок стащил у хозяина сигарету - видео "взорвало" соцсети

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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200420/29946444/video-youtube-kotenok.html

Этот котенок где-то нашел сигарету и не отдает хозяину: смотрите на видео, что происходит с рыжиком в этот момент.

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