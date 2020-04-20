Рыжий котенок стащил у хозяина сигарету - видео "взорвало" соцсети

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Этот котенок где-то нашел сигарету и не отдает хозяину: смотрите на видео, что происходит с рыжиком в этот момент.
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Событие в Международном аэропорту Кишинева стало итогом серьезной работы по координации усилий и, в то же время, примером реального международного сотрудничества в борьбе с пандемией коронавируса.
Растет число медиков, инфицированных коронавирусом, увеличилось и число погибших сотрудников системы здравоохранения в Молдове.
Общее число людей, инфицированных коронавирусом нового типа в Республике Молдова достигло 2472 человек.
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