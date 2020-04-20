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Долой стыд и стеснение - попугай повеселился на славу под гитару - видео

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Youtube / Viral Press
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200420/29953976/doloy-styd-i-stesnenie-pugay-poveselilsya-pod-gitaru-video.html

Попугай разучивает гитарные аккорды и движется в такт музыке - это забавное видео никого не оставит равнодушным.

Ну вылитый танцор! Хотя, возможно, попугай, просто попросил хозяина показать ему пару аккордов, чтобы похвастаться перед цыпочками. Шутка.

Хозяин пернатого товарища просто импровизирует, заводит ритм все задорнее и задорнее. Очевидно, что поведение питомца закономерно. Ведь танец - это тоже средство общения. В любом случае, если хозяин и не догадался, что хотел сообщить ему друг любезный, то птица просто хотя бы повеселилась на славу.

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