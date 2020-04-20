Долой стыд и стеснение - попугай повеселился на славу под гитару - видео

Ну вылитый танцор! Хотя, возможно, попугай, просто попросил хозяина показать ему пару аккордов, чтобы похвастаться перед цыпочками. Шутка.
Хозяин пернатого товарища просто импровизирует, заводит ритм все задорнее и задорнее. Очевидно, что поведение питомца закономерно. Ведь танец - это тоже средство общения. В любом случае, если хозяин и не догадался, что хотел сообщить ему друг любезный, то птица просто хотя бы повеселилась на славу.
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