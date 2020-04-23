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Фитнес на самоизоляции: мастер-класс от корги - зачетное видео

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© Video: Youtube / Витамин
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200423/29993998/video-korgi-fitnes.html

Сразу видно, что хозяева этого замечательного пса - сторонники здорового и спортивного образа жизни. Смотрите, как домашний питомец забавно выполняет команды человека.

Похоже, что подражая хозяйке, этот корги следит за фигурой. Судя по тому, что у собачки есть есть специальные аксессуары для гимнастики, фитнес - это часть ее образа жизни. Хозяйка этой рыжей спортсменки может гордиться ее спортивным достижениями. А когда вы в последний раз тренировались в зале. Ну или хотя бы делали зарядку?

А здесь можно увидеть корги, которого включили в электрическую сеть. Тоже забавный ролик>>>

Корги отличает огромное жизнелюбие, живость, доброжелательность. Корги — преданные, трепетно любят семью своего хозяина. Они лояльно относятся ко всем людям и другим животным, легко уживаются с кошками. Очень тепло относятся к детям, особенно маленьким, следят за ними и оберегают. Спокойно переносят жизнь в городе. К климату приспосабливаются без особого труда, но из-за очень густого подшерстка лучше чувствуют себя в холодную погоду, чем в жару.

Согласно наиболее распространенной версии, предки корги были завезены кельтами при освоении территории Британских островов в конце бронзового века. Первое упоминание породы в письменных источниках датируется X веком.

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