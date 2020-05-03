00:47 05 Мая 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.64
  • USD17.97
  • RUB0.24
  • RON4.06
  • UAH0.67
Поиск
Видеоклуб

Надо, надо умываться: кота моют в ванной, и он говорит: "нормально"

Получить короткую ссылку
6803 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / единорог тв
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200503/30107661/video-cats-kupaetsa-v-vannoy.html

Если говорящий попугай никого не удивит, то кот, который отчетливо отвечает на вопросы - точно неординарный случай, смотрите видео.

Если говорящий попугай никого не удивит, то кот, который отчетливо отвечает на вопросы - точно неординарный случай.

Этого домашнего питомца решили искупать и спросить, нравится ли ему процесс. А кот взял и ответил: "Нормально!". Смотрите сами.

Смотреть еще видео   Послушать радио   Прочитать другие новости



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Репетиция воздушной части парада Победы в Москве - фото
Марина Джундиет: День Победы всегда вызывает у меня слезы
Марина Джундиет: День Победы всегда вызывает у меня слезы
Число пассажиров общественного транспорта падает
Число пассажиров общественного транспорта в Молдове сокращается

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться