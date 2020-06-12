США хотят ужесточить санкции против России и признать ее спонсором терроризма

Доклад с предложениями представил в конгрессе Республиканский исследовательский комитет.
Он, среди прочего, обвиняет Москву в предполагаемой поддержке террористических организаций и поэтому призывают внести ее в список “стран - спонсоров терроризма”, который составляет администрация президента США.
Речь идет о поддержке Корпуса стражей исламской революции в Иране и запрещенных в России движений “Хэзболлах” и “Талибан”.
Москва неоднократно отрицала любые обвинения в спонсорстве терроризма.
По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, принятие подобного проекта будет означать "тотальную экономическую войну против России". Он выразил мнение, что ограничения, которые Вашингтон пытается применить в отношении Москвы, это уже "акт войны".
О том, почему инициатива республиканцев является ярким примером американских двойных стандартов, рассказываем в нашем видео.
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