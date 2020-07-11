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Ангел в погонах: полицейский спас ворону от глупой смерти - видео

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Facebook / Vladas Sakalauskas
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200711/30899680/video-vorona-gibel-spasenie.html

В соцсетях набирает просмотры видео, на котором зафиксирован добрый поступок сотрудника полиции - он вызволил из беды "городскую" птицу.

Это произошло недавно в центре Вильнюса. Полицейские провели "операцию по спасению" вороны, передает Sputnik Литва.

Патруль подъехал к "месту происшествия". Из автомобиля вышел сотрудник полиции, надел перчатки, взял в руки ворону и нежно перенес ее к забору с деревьями. Этот добрый жест по отношению к пернатым случайно был заснят на видео, его на странице в Facebook выложил пользователь Vladas Sakalauskas. Ролик стал вирусным в сети.

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