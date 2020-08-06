Отбилась от лап: кот пытается приструнить сам себя

Спарринг или просто боксерская тренировка? Этот рыжик явно знает, как развлечь себя на досуге. Да и людям смешно!

Похоже, этот представитель кошачьих пытается отработать на себе боксерские удары. Не закончится ли это нокаутом?

Скорее, нет: лапа утратила контроль и должна быть покусана. Но сначала не мешает как следует помыться.

Ролик смело можно озаглавить "36 секунд смеха", ведь равнодушным он не оставит никого!

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