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Отбилась от лап: кот пытается приструнить сам себя

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© Video : Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200806/31176147/otbilasi-ot-lap-kot-pitaetsya-pristruniti-sam-sebia.html

Спарринг или просто боксерская тренировка? Этот рыжик явно знает, как развлечь себя на досуге. Да и людям смешно!

Похоже, этот представитель кошачьих пытается отработать на себе боксерские удары. Не закончится ли это нокаутом?

Скорее, нет: лапа утратила контроль и должна быть покусана. Но сначала не мешает как следует помыться.

Ролик смело можно озаглавить "36 секунд смеха", ведь равнодушным он не оставит никого!

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