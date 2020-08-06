Природе вопреки: эта парочка не может жить друг без друга - умильное видео

Малыш не может жить без мамы - это видео, наглядное тому подтверждение, даже если на первый взгляд приемыша взять себе невозможно.

Кошки и собаки всегда считались непримиримыми врагами, но этот рыжий кроха и голден ретривер доказывают обратное. Вполне взрослый пес просто не мог оставить малыша без "родительской опеки". Практически сразу они стали неразлучны - теперь они всегда спят вместе и даже едят из одной миски, причем, серьезный родитель ни капли не возражает, что приемыш "крадет" его еду.

Смотрите сами, это видео точно не оставит вас равнодушными.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova