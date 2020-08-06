Природе вопреки: эта парочка не может жить друг без друга - умильное видео

Кошки и собаки всегда считались непримиримыми врагами, но этот рыжий кроха и голден ретривер доказывают обратное. Вполне взрослый пес просто не мог оставить малыша без "родительской опеки". Практически сразу они стали неразлучны - теперь они всегда спят вместе и даже едят из одной миски, причем, серьезный родитель ни капли не возражает, что приемыш "крадет" его еду.
Смотрите сами, это видео точно не оставит вас равнодушными.
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