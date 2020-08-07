01:20 07 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD16.62
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.60
Поиск
Видеоклуб

Неожиданный маневр: кот "упаковал" собрата

Получить короткую ссылку
41 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Viral Press
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200807/31190722/neozhidannyy-manevr-kot-upakoval-sobrata.html

Хулиганство средь бела дня: черный мурлыка стал жертвой коварства полосатых собратьев, которые явно что-то замышляют.

Никто не ожидал: один кот запер другого в ящике комода. Происходящее попало на видео, которое уже набирает популярность в интернете.

Похоже, черный любитель приключений и не подозревал, что может оказаться в ловушке. Или это заговор, причина которого осталась за кадром?

Ведь на полу ясно виден кончик полосатого хвоста третьего участника разыгравшейся драмы!

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Надо, надо умываться: кота моют в ванной, и он говорит: "нормально"


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik




Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина плачет на собрании в Тулузе, Франция, в поддержку пострадавших от взрыва в Бейруте.
Трагедия в Бейруте: слезы, солидарность, поиск живых
В Японии вспоминают жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки.
В Японии вспоминают жертв ядерной атаки США на Хиросиму и Нагасаки
Что мы знаем о Конституции Республики Молдова?
Что мы знаем о Конституции Молдовы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться