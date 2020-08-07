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Пришел без приглашения и... был напуган - видео

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Тема:
Утро с нами! (484)
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Sputnik Молдова
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Любопытство до добра не доводит. Или приводит к бегству - даже если ты большой, сильный, косолапый и мохнатый!

Кто-кто в теремочке, то есть, в палатке живет? Кто на опушке леса сладко спит? Любопытный топтыгин слишком близко подошел к туристам, и даром ему это не прошло. Уж чего испугался мишка, непонятно, но с такой скоростью бегать - рекорды ставить!

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Тема:
Утро с нами! (484)


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