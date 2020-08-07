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Чистота не без кота - видео

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Тема:
Утро с нами! (484)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200807/31190787/chistota-ne-bez-kota.html

Кто сказал, что новые технологии доступны только представителям человечества? Коты тоже неплохо осваивают все, что напридумывали двуногие!

Если кот решит заняться уборкой, то сам подметать не будет. Ну где это видано, чтобы в XXI веке усатые-полосатые с метелкой ходили? Только роботы, только новые технологии! Заодно можно совместить приятное с полезным и прокатиться на чудо-машине. А так - пусть работает, не кошачье это дело - лапами чистоту наводить. 

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Тема:
Утро с нами! (484)


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