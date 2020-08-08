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Лев решил подшутить над спящей "подругой", но сильно пожалел об этом - видео

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Тема:
Утро с нами! (482)
529782879
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Youtube / Kruger Sightings
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200808/24415885/YouTube-video-lev-ukusil-podruga.html

Видео, опубликованное на YouTube и набравшее более 17 миллионов просмотров, таит в себе две загадки.

Курьезный момент удалось снять гиду Джошуа Лункушу в заповеднике на юго-западе Кении Масаи-Мара. На кадрах запечатлено, как лев подходит к спящей "подруге", что-то долго размышляет, а потом неожиданно кусает ее.

Реакция объекта его внимания доказывает: стратегия подхода была неверной!

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Тема:
Утро с нами! (482)
Теги:
дикие животные, курьез, YouTube, лев, видео


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