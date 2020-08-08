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Друзья по играм: волк, медведь и лев резвятся в бассейне – видео

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Тема:
Утро с нами! (482)
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© Video : Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200808/31207078/druzya-po-igram-volk-medved-i-lev-rezvyatsya-v-basseyne-video.html

Кто бы мог подумать, что такие разные и такие грозные представители фауны могут играть у воды как дети?

В Центре дикой природы во Флориде (США) живут разные представители животного мира.

Но эта троица заслуживает отдельного внимания.

Посмотрите, с каким удовольствием они играют в бассейне!

Медведю водные процедуры явно в радость, а вот лев и волк купаться не спешат, но и косолапому спокойно расслабиться не дают.

За происходящим наблюдает смотритель, которого звери вроде бы не замечают, но иногда все же подходят - за поощрением. 

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Тема:
Утро с нами! (482)

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