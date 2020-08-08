Друзья по играм: волк, медведь и лев резвятся в бассейне – видео

В Центре дикой природы во Флориде (США) живут разные представители животного мира.
Но эта троица заслуживает отдельного внимания.
Посмотрите, с каким удовольствием они играют в бассейне!
Медведю водные процедуры явно в радость, а вот лев и волк купаться не спешат, но и косолапому спокойно расслабиться не дают.
За происходящим наблюдает смотритель, которого звери вроде бы не замечают, но иногда все же подходят - за поощрением.
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