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Змея прилетела: это видео кого-то рассмешит, а кого-то испугает

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Тема:
Утро с нами! (485)
15250831
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200809/21630294/video-youtube-snake-avto-zmeia-na-lobovom-stekle.html

В сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как опасная змея внезапно появилась на лобовом стекле автомобиля. Она "качалась" вместо дворников.

Водитель не остановил машину, так как, скорее всего, не понимал, что вообще нужно делать в этой ситуации. А какова была бы ваша реакция, если бы вы попали в аналогичную историю?

Первая помощь при укусе змеи
© Sputnik / Василий Шихачевский
Первая помощь при укусе змеи

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Тема:
Утро с нами! (485)

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Теги:
змея, авто, видео


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