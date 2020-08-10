Перекайфовала: она слишком сильно расслабилась - угарное видео

Кажется, она слишком расслабилась под ласками, настолько, что не заметила, что вот-вот упадет - это видео заставит вас улыбнуться.

Эта сова, похоже, совсем ручная и очень любит, когда ей чешут затылок. В этот раз она даже прикорнула. Но закончилось все забавным эпизодом - о, этот многозначительный взгляд в конце... Посмотрите видео, и порция позитива вам обеспечена.

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