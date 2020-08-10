Видео нашкодившей собачки довело людей до слез

Маленькая собачка в чем-то провинилась и пытается заслужить прощение хозяев. На кадрах видно, как чихуахуа встала на задние лапки в углу и смотрит таким жалостливым взглядом, который способен растопить даже каменное сердце.
"Так мило стоит, аж жалко", "Как такое чудо можно наказать!", "Срочно покажите, как вы пожалели собачку. Сердце не выдерживает...", "Я плачу вместе с ним", - такие комментарии оставили пользователи Сети.
Многие юзеры, посмотревшие этот ролик, убеждены в одном: эту милую собачку ни в коем случае нельзя наказывать.
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