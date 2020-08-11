Кто разбудил подземного монстра: жуткое видео оказалось в Сети

В соцсетях пишут, что это реальное видео, без компьютерной графики. Явление было зафиксировано в одном из лесов канадской провинции Квебек.
На кадрах видно, как земля приподнимается и опускается, будто "дышит". Видео так и назвали: "Жуткое дыхание земли". А кто-то предположил, что почву потревожил страшный подземный монстр. Но знатоки успокоили: пугаться не стоит, это в канадских лесах происходит часто. Причина кроется в сильных ветрах, которые нередко обрушиваются на провинцию. Интенсивные порывы вырывают сухие деревья из земли, но их удерживает поверхностная корневая система, которая расходится в стороны.
Смотрите также:
- Курятина "ожила" на тарелке и "напала" на девушку - жуткое видео>>>
- Жуткая красота: ошеломительные оптические иллюзии на лице - удивительное видео>>>
- Мужчина перепутал питона с бревном - жуткий бой попал на видео>>>
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>