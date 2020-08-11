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Выполнит задачи любой сложности и найдет идеальное решение — забавное видео

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Тема:
Утро с нами! (488)
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© Video : Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200811/31207517/vypolnit-zadachi-lyuboy-slozhnosti-i-naydet-idealnoe-reshenie-zabavnoe-video.html

Конкур по-собачьи, а будут ли штрафные баллы? Смотрите этот видеоролик и скоро вы узнаете все тонкости о том, как найти простой путь решения проблемы.

Это невероятная собака по кличке Лея приняла участие в челлендже. Хозяева решили проверить ее способности. При просмотре этого видео в какой-то момент кажется, что этому домашнему питомцу по плечу любые трудности.

Чем же все завершится, смотрите сами.

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Тема:
Утро с нами! (488)

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