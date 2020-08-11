Выполнит задачи любой сложности и найдет идеальное решение — забавное видео

Это невероятная собака по кличке Лея приняла участие в челлендже. Хозяева решили проверить ее способности. При просмотре этого видео в какой-то момент кажется, что этому домашнему питомцу по плечу любые трудности.
Чем же все завершится, смотрите сами.
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