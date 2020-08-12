Когда не хватает рук: блондинка нашла смелое решение - видео

Вот как надо делать, когда руки заняты. Поучительное видео.
Как известно, бесконечно можно наблюдать за несколькими вещами: как горит огонь, как течет вода и как паркуется женщина. А еще можно бесконечно любоваться тем, как эта блондинка закрывает багажник своего авто.
Дело в том, что у девушки оказались заняты руки, и она, не долго думая, нашла другой способ закрыть багажный отсек…
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