Пес дрессирует своего человека - забавное видео

Каждый человек, который заводит собаку, хочет правильно ее воспитать.
Собака должна правильно себя вести, не портить вещи и не грызть мебель. Однако, когда два живых существа долго живут в одном доме, между ними возникает особая связь. И часто бывает так, что не только человек дрессирует собаку, но и собака дрессирует человека.
На забавном видео пес добивается внимания хозяина, который увлечен двумя важными делами, — чтением книги и лежанием на диване. Чем все закончится, смотрите сами.
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