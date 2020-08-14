Пес дрессирует своего человека - забавное видео

Люди любят шутить, что собаки со временем становятся похожи на своих хозяев. И еще неизвестно, кто из них умнее.

Каждый человек, который заводит собаку, хочет правильно ее воспитать.

Собака должна правильно себя вести, не портить вещи и не грызть мебель. Однако, когда два живых существа долго живут в одном доме, между ними возникает особая связь. И часто бывает так, что не только человек дрессирует собаку, но и собака дрессирует человека.

На забавном видео пес добивается внимания хозяина, который увлечен двумя важными делами, — чтением книги и лежанием на диване. Чем все закончится, смотрите сами.

Еще видео:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova