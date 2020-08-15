Галантный пес дарит розу почтальонше

"Мое почтение, мэм! Эта прекрасная роза - для вас!". Наверное, если бы этот замечательный пес мог говорить, он сопроводил бы свои действия похожими словами.
Знак внимания всегда приятен, а уж когда он исходит от такого милахи - кто сможет устоять?
Вот и девушка-почтальон не удержалась от улыбки, погладила вежливого красавца. Заслужил!
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