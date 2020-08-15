Галантный пес дарит розу почтальонше

Если собаки, как утверждают, похожи на своих хозяев, то у этого пса (судя по манерам) владелец - аристократ, не меньше!

"Мое почтение, мэм! Эта прекрасная роза - для вас!". Наверное, если бы этот замечательный пес мог говорить, он сопроводил бы свои действия похожими словами.

Знак внимания всегда приятен, а уж когда он исходит от такого милахи - кто сможет устоять?

Вот и девушка-почтальон не удержалась от улыбки, погладила вежливого красавца. Заслужил!

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