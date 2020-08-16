Ругай - не ругай, а схрон я себе устроил: щенок разнес диван в хлам - видео

Под тяжестью "предъявы" со стороны хозяев можно, конечно, изобразить смущение, даже некоторое сожаление.
Но - план осуществлен, результат достигнут!
"Упорство и труд - все перетрут", "Победителей не судят", "Назвался груздем, полезай в кузов" и как вы, люди, там еще говорите?
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