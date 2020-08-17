07:51 17 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Разбудил и рассмешил: попугай исполняет чечетку - улетное видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (496)
112262313
Новости
Все новости
Все новости
Скачать видеоСкопировать ссылкуПолучить код
2017 Assosiated Press
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200817/15908117/ptica-tancor-kak-popugay-ispolnyaet-chechetku-video.html
Разбудил и рассмешил: попугай исполняет чечетку - улетное видео
Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите на видео.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60104218&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_4x3.jpg
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_1x1.jpg
PT0M28S
2020-08-17T06:00Z

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите на видео.

Эта птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают.

Еще смешные ролики:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (496)

По теме

Сыграй мне на банане: попугай поет песенку про докторов и закалку - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Вид на Калининград с высоты.
Европа, Америка, Индия: новые туристические маршруты 2020-го
Сотни нерп нежатся на берегу Байкала в солнечную погоду.
Сотни нерп нежатся на Байкале в солнечную погоду
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться