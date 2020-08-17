Водное поло: мастер-класс от слоненка - видео

Этот малыш - прирожденный ватерполист. Во всяком случае, так кажется на первый взгляд. Только посмотрите, как он владеет мячом!

Эх, был бы бассейн побольше! Но и в таком скромном "водоеме" слоненок умудряется исполнить пару-тройку трюков на потеху публике. За происходящим наблюдает "старший товарищ": видимо, это мама-слониха. Она явно волнуется за кроху. А тот не робеет: охотно принимает помощь человека, когда мяч попадает за пределы бассейна. Может, пора проводить Олимпийские игры среди животных?

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