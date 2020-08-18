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Наглость – второе счастье: белка пинком выгнала сову из дупла - видео
Природа продолжает удивлять человека день ото дня. Курьезы в животном мире случаются часто, но этот - просто из ряда вон. Смотрите сами.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=52015729&type=mp4
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PT0M22S
2020-08-18T06:00Z
Природа продолжает удивлять человека день ото дня. Курьезы в животном мире случаются часто, но этот - просто из ряда вон. Смотрите сами.
В условиях дикой природы, как известно, выживает сильнейший. Но и смекалка диктует животным, как поступить, чтобы жизнь была более комфортной. Так, белка выгнала сову из обжитого ею дупла.
Наглость — второе счастье, примерно так можно охарактеризовать это видео.
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