21:21 18 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.85
  • USD16.75
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

"Держись, друг": эта парочка до слез тронула пользователей Сети - видео

Получить короткую ссылку
179 0 0
Новости
Все новости
Все новости
imgur
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200818/31344881/video-youtube-drug-sobaka-malysh.html

Полуторагодовалый малыш нежно обнимает большую собаку, которая испугалась грозы. На кадрах видно, как ребенок прильнул к псу и начал его гладить.

Главный герой этого видео - малыш. Он мигом подполз к домашнему питомцу, который, услышав пугающий грохот,  в ужасе убежал в ванную. Испугался грозы. Такое бывает с собаками. Вспышки молнии и звуки грома заставляют  дрожать даже ретриверов. 

А малыш молодец, не растерялся. Пользователей Сети до слез тронула эта история.Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у границ России: США направляют военных в Польшу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться