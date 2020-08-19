08:16 19 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.87
  • USD16.70
  • RUB0.23
  • RON4.11
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Упорный кот стал звездой интернета - видео

Получить короткую ссылку
901141563
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Barking News
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200819/22114337/upornyy-kot-zvezda-internet-video.html

Может быть, этому коту и не хватает возможности подумать, но упорства у него - хоть отбавляй, смотрите сами.

Кот, который пытается протащить через ограду добытый где-то початок кукурузы, стал звездой интернета, рассмешив пользователей социальных сетей.

Людям понравилось упорство кота, хотя некоторые упрекают животное — мол, мог бы быть и поумнее. Другие сочувствуют животному, предполагая, что за кукурузой он начал охотиться от голода.

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Отбилась от лап: кот пытается приструнить сам себя
Надо, надо умываться: кота моют в ванной, и он говорит: "нормально"
Нахальный кот Толик едва "не порезал на ленточки хозяйку" - смешное видео


Еще видео

Главные темы

  • Флаги ОБСЕ
    Выборы 2020: представители ОБСЕ встретились с руководством ЦИК

    Среди обсуждаемых тем были и изменения в электоральном законодательстве и обеспечение правом голоса граждан республики, находящихся за рубежом во время избрания президента.

    194
  • Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 на воздушном параде Победы в Москве
    Почему США тревожит "улучшение" российского Су-57

    Постоянное внимание специалистов США к истребителю Су57 свидетельствует об их желании разгадать все секреты "Сухого". Специализирующиеся на военной тематике американские издания имеют несколько претензий к истребителю Су-57, главная из которых – боевое превосходство.

    169
  • Протесты аграриев. Архивное фото
    В августе 2020-го: чем отвечает власть на протесты

    Нынешний год оказался испытанием для Молдовы. В стране попеременно вспыхивают протесты представителей самых разных отраслей. Государству же приходится выкручиваться в условиях COVID-19, экономического кризиса и засухи.

    107

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка народных мастеров
Ярмарка в поддержку народных мастеров в центре Кишинева - фото
Эскалация напряженности у западных границ России. Зачем США направляют военных в Польшу?
Эскалация напряженности у границ России: США направляют военных в Польшу - видео
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться