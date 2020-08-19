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Что это за существо: люди не сразу поняли, кто на них надвигается - видео

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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200819/24592345/chto-eto-sushestvo-liudi-nesrazu-poneali-kto-nadvigaetsea-video.html

Необычное видео набирает популярность в сети: с первого взгляда непонятно, что это за зверь так деловито вышагивает, но потом все становится ясно.

Это видео поначалу может вызвать даже ступор, но потом все становится очевидно. Здесь дело не в "Cherchez la femme" (ищите женщину)...  В сети так или иначе все сводится к котикам. Хозяева этого пушистого питомца очень удивились, когда увидели усатого таким.

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