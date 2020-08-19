Что это за существо: люди не сразу поняли, кто на них надвигается - видео

Это видео поначалу может вызвать даже ступор, но потом все становится очевидно. Здесь дело не в "Cherchez la femme" (ищите женщину)... В сети так или иначе все сводится к котикам. Хозяева этого пушистого питомца очень удивились, когда увидели усатого таким.
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