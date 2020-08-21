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Улетное видео: попугай-любитель водных процедур

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Тема:
Утро с нами! (496)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200821/21626357/video-mimimi-popugai-udivlenie.html

Кто бы мог подумать, что попугаи способны на такое - видео, после просмотра которого можно с уверенностью сказать: "Теперь я видел все"!

В сети появился ролик, главное действующее лицо которого, — обыкновенный волнистый попугайчик. Но вся изюминка заключается в том, что делает эта маленькая птичка. Хозяевам пернатого, вероятно, потребовалось достаточно много времени на то, чтобы приучить своего питомца к подобному поведению.

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Тема:
Утро с нами! (496)

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Теги:
попугай, видео


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