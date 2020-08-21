10:03 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Кот требует открыть ему дверь: вслух, громко и внятно - видео

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (496)
160468469
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / Лилу Даллас
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200821/24961020/kot-kricit-otkroite-dveri-video.html

Смотрите, пересматривайте - хотите, верьте, хотите, нет, но вы сами все услышите и увидите.

К ролику подверстали много смешных комментариев.

"Учите далее, кот перспективный", "сначала приучаешь его к унитазу, а потом просишь не курить в туалете" - такие комментарии под этим видео.

Кто-то, правда, утверждает, что это монтаж или наложение звука. А вы как считаете?

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (496)

По теме

Мыши - для слабаков: русский кот охотится на медведей - видео
Бесстрашный кот забрался в пасть крокодилу и выжил – видео
Мышь, на место кыш! - кот прячет грызуна в хозяйский ботинок - видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Памятник Освободителям Молдовы от фашизма - уникальная история
Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться