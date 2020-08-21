19:40 21 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.70
  • USD16.64
  • RUB0.23
  • RON4.07
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Блондинка необычными способом укротила свирепых гепардов - видео

Получить короткую ссылку
22683112
Новости
Все новости
Все новости
Youtube / frostcrack
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200821/27287016/video-blondinka-gerpardy.html

Отважная девушка укротила стаю диких гепардов. Ей понадобилось всего несколько секунд не только для усмирения хищников, но и для того, чтобы очаровать себя.

Блондинка слезла с мотоцикла и стала отпугивать больших наглых котиков. Когда хищники немного успоколились, девушка сказала им пару ласковых слов. Перед ее чарами свирепые гепарды не могли устоять. В итоге она стала ласкать и гладить огромных кошек. Эта история произошла в  национальном парке Крюгера в Южной Африке. Ролик снял парень девушки. На кадрах видно, как гепарды сначала зашипели на гостью, но после "урока воспитания" стали вдруг, как домашние кошки.

Гепард единственная большая кошка, которую можно приручить. Котята, отлученные от матери в раннем возрасте, вполне могут вырасти домашними.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Ярмарка меда в Кишиневе
Ко дню пчеловода: в центре Кишинева проводится ярмарка меда
Памятник Освободителям Молдовы от фашизма - уникальная история
Памятник "Освободителям Молдовы" от фашизма - уникальная история
Где в Кишиневе пройдут школьные ярмарки
Школьные ярмарки в Кишиневе: полный список адресов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться