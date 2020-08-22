Блондинка вышла из джипа и станцевала "Калинку" на дороге - видео

Бессмертная "Калинка" звучит в самых современных ритмах, но впечатляют не только "рваные" биты, но и смелые движения красотки в платье в горошек.

Есть люди, которые поднимут настроение при любой ситуации. Похоже, что на видео запечатлен именно такой персонаж. Дело происходит в мегаполисе. Девушка в красном платье в белый горошек вышла из навороченного джипа и превосходно станцевала "Калинку". И глаз радуется, и не создана опасная ситуация на дороге.

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