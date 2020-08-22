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Блондинка вышла из джипа и станцевала "Калинку" на дороге - видео

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Тема:
Утро с нами! (497)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200822/31385217/Blondinka-dance-kalinka-video-jeep.html

Бессмертная "Калинка" звучит в самых современных ритмах, но впечатляют не только "рваные" биты, но и смелые движения красотки в платье в горошек.

Есть люди, которые поднимут настроение при любой ситуации. Похоже, что на видео запечатлен именно такой персонаж. Дело происходит в мегаполисе. Девушка в красном платье в белый горошек вышла из навороченного джипа и превосходно станцевала "Калинку". И глаз радуется, и не создана опасная ситуация на дороге. 

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Тема:
Утро с нами! (497)


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