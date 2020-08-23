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Танцы во время карантина: попугай забавно отплясывает "Цыганочку"- видео

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Танцы во время карантина: попугай забавно отплясывает "Цыганочку"- видео
Что делать во время самоизоляции - если накопилась энергия, то можно станцевать чечетку, как этот забавный попугай.
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=60104218&type=mp4
https://cdn2.img.sputnik.md/i/thumbnail/background_16x9.jpg
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PT0M28S
2020-08-23T17:40Z

Что делать во время самоизоляции - если накопилась энергия, то можно станцевать чечетку, как этот забавный попугай.

Попугай Тоторо очень хорош в чечетке и отлично попадает в ритм. Как танцует птица, смотрите в видео. Птичка так рвется в пляс, что аж "пятки" сверкают.  Танцующие птички - это всегда смешно, но этот попугай просто превзошел сам себя, смотрите на видео, что он вытворяет. Зяряд бодрости гарантирован на весь день.

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