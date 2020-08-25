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Попугай Кирюша читает стихи лучше школьника - веселое видео

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Тема:
Утро с нами! (497)
66648880
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Youtube / Кирюша Попугайчик
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200825/25251148/popigai-kirycha-chitaet-stih-video-youtube.html

Забавный попугай Кирюша знает наизусть произведение Агнии Барто "Наша Таня" и декламирует стишок: посмотрите это видео!

В сети набирает популярность видеоролик о замечательном попугае по кличке Кирюша. Серо-красный жако читает наизусть стихотворение известной детской писательницы Агнии Барто "Наша Таня".

Пользователи буквально в восторге от того, как птица самодовольно расхаживает из одного угла клетки в другой и без запинки произносит стих.

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Тема:
Утро с нами! (497)

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Теги:
попугай, стихи, видео


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