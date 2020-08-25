Тайная жизнь: кот-клептоман прячет добычу - видео

Клептомания среди котов - не редкость, но заснять похождения четвероногого воришки удается не всем. Герой этого видео явно не подозревает о скрытой камере и активно потакает своей маленькой слабости. Его добыча, в основном, - небольшие предметы гардероба, в том числе перчатки и носки. Интересно, хозяева имущества пзнают, кто "умыкнул" их добро? Впрочем, коты неподсудны - во всяком случае, они так думают.
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