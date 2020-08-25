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Тайная жизнь: кот-клептоман прячет добычу - видео

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Тема:
Утро с нами! (500)
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Youtube / ViralHog
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200825/31419862/video-youtube-taynaya-zhizn-kot-kleptoman-pryachet-dobychu-.html

Если вдруг в вашем доме или дворе стали появляться чужие вещи, игрушки или просто незнакомые предметы, расспросите ... своего кота: не исключено, что он знает, что и откуда взялось.

Клептомания среди котов - не редкость, но заснять похождения четвероногого воришки удается не всем. Герой этого видео явно не подозревает о скрытой камере и активно потакает своей маленькой слабости. Его добыча, в основном, - небольшие предметы гардероба, в том числе перчатки и носки. Интересно, хозяева имущества пзнают, кто "умыкнул" их добро? Впрочем, коты неподсудны - во всяком случае, они так думают. 

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Тема:
Утро с нами! (500)


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