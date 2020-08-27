Невероятное видео: рыбаков шокировало то, что они извлекли из огромной рыбы

Счастливые рыбаки выловили из воды рыбу, но то, что они нашли внутри нее, шокировало всех.
Смотрите на видео, какая находка повергла в шок социальные сети.
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Не успели рыбаки обрадоваться хорошему улову, как их поджидал сюрприз: смотрите на видео, что же произошло.
Счастливые рыбаки выловили из воды рыбу, но то, что они нашли внутри нее, шокировало всех.
Смотрите на видео, какая находка повергла в шок социальные сети.
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Этот забавный дуэт живет в Самаре и, кажется, им очень весело друг с другом - смотрите видео и сами убедитесь.
Смотрите завораживающее видео того, как иллюзионист буквально из ниоткуда вынимает монеты.
На видео запечатлено, как огромная рыбина, не боясь людей, нагло ворует улов у разинувших рты рыбаков.
Данный ролик уже стал вирусным в сети: на грузинской свадьбе ревнивая жена не позволила мужу станцевать с другой девушкой.
В четверг, 27 августа, Молдова отмечает 29-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Президент, премьер-министр и спикер парламента обратились к населению с поздравительными сообщениями по случаю примечательной даты.
Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил в поздравительном письме Владимир Путин.
В эфире общественного телевидения Молдовы проанализировал ситуацию, при которой осенью республику ждет вторая волна эпидемии коронавируса нового типа.
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