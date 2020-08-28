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Смертельную схватку кобры и варана туристка засняла на видео

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Youtube / Kruger Sightings
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200828/20460369/video-varan-cobra-turist.html

На ролике запечатлено, как змея кусает ящерицу, однако та продолжает идти, волоча кобру за собой.

Туристка, посетившая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана. Проезжавший мимо автомобиль спугнул змею, а ящерица осталась неподвижно лежать на дороге.

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