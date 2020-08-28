Смертельную схватку кобры и варана туристка засняла на видео

Туристка, посетившая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана. Проезжавший мимо автомобиль спугнул змею, а ящерица осталась неподвижно лежать на дороге.
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