Смертельную схватку кобры и варана туристка засняла на видео

На ролике запечатлено, как змея кусает ящерицу, однако та продолжает идти, волоча кобру за собой.

Туристка, посетившая национальный парк Крюгера в ЮАР, сняла на видео нападение кобры на варана. Проезжавший мимо автомобиль спугнул змею, а ящерица осталась неподвижно лежать на дороге.

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