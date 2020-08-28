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Дальнобойщик на полном ходу угостил ворону пирожком - невероятное видео

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Тема:
Утро с нами! (498)
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Sputnik Молдова
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Схватила на лету - ворона увязалась за дальнобойщиком и он, не останавливая "железного коня", накормил ее на ходу.

Всем известно, что вороны - очень умные птицы. Но герой этой ролика проявил настоящую смекалку. Птица долго летела рядом с открытым окном водителя фуры. И тот решил ее накормить. Чем все закончилось, смотрите на видео.

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Тема:
Утро с нами! (498)

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