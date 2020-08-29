Драка в воде: волк не мог запрыгнуть на спину лося и вцепился ему в ногу - видео

В канадской провинции Онтарио местный житель случайно запечатлел схватку лося и волка на озере: смотрите, как это было.

Канадец Дэн Нистедт снимал окрестности озера при помощи дрона, когда в объектив камеры попал стоявший на мелководье лось. Спустя некоторое время из леса на животное внезапно напал волк.

Несмотря на огромную разницу в размерах, хищник в одиночку попытался справиться с лосем.

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