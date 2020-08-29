Танго втроем: два парня и одна девушка сделали это ногами, видео попало в Сеть

В интернете набирает популярность видеоролик, где известные мировые хиты исполняют ногами. Все дело в том, что на улице было установлено большое пианино, оно будто "встроено в асфальт".
Далее двое парней и девушка сыграли на нем в "шесть ног" несколько известных мелодий.
Смотрите также:
- Шведский фотограф на коньках записал удивительные звуки льда
- Сеть разошлась во мнениях: можно или нет ходить с удавом по улицам - видео
- В Китае можно полетать на параплане со своим псом - видео
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>