08:20 29 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Лучшее видео из сети

Танго втроем: два парня и одна девушка сделали это ногами, видео попало в Сеть

Получить короткую ссылку
Тема:
Утро с нами! (499)
987501503
Новости
Все новости
Все новости
Facebook / Da Baffone Cucina Italiana
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200829/25516234/video-devushka-platie-strastnoe.html

Этот способ создавать музыку смело можно назвать одним из самых удивительных - только посмотрите, что они делают.

В интернете набирает популярность видеоролик, где известные мировые хиты исполняют ногами. Все дело в том, что на улице было установлено большое пианино, оно будто "встроено в асфальт".

Далее двое парней и девушка сыграли на нем в "шесть ног" несколько известных мелодий.

Смотрите также:

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Утро с нами! (499)

По теме

Дружелюбный кенгуру дарит поцелуи перед сном - милое видео
Рыжий котенок стащил у хозяина сигарету - видео "взорвало" соцсети
Да не оскудеет рука дающего, да не упустит добычу пасть страждущего - видео
Видео: классный кабаре-балет, солистке - почти сотня лет
Теги:
танцы, вирусное видео


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Инаугурация спортивной арены Ла Извор
В Молдове открыт первый стадион для пляжного футбола - фото
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Российская гуманитарная помощь и медикаменты доставлены в больницы Ливана
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться