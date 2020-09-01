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Льва загнали в угол гиены: развязка схватки поражает - видео

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Youtube / BBC Earth
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200901/23460417/lva-zagnali-v-ugol-gieny-razvyazka-skhvatki-porazhaet-video.html

Лев угодил в засаду гиен, но они и не подозревали, как обернется для них данная схватка с царем зверей.

Злость, отчаяние и усталость в глазах льва: у царя зверей почти не остается сил, несмотря на все попытки отбиться от целой стаи визжащих гиен. На протяжении нескольких минут хищники, пользуясь своим численным преимуществом, пытались атаковать льва. Когда кажется, что для него все кончено, появляется его более молодой сородич.

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Львы и гиены - две самые грозные силы на просторах африканской саванны. И те и другие живут семьями, что позволяет охотиться на наиболее крупную добычу. Стаям удается завалить не только крупных антилоп, но даже грозного буйвола или толстокожего бегемота.

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Львы и гиены живут на одной территории, у них общая кормовая база.

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