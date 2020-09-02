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Видеофакт вор: взял пакет с сосисками и спрятал его в шорты

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YouTube / UVDMINOBL
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/videoclub/20200902/31513765/youtube-video-ograblenie.html

Дерзкое ограбление магазина: смотрите на видео, как мужчина, запрятавший съестное, улепетывал из торговой точки.

Пoлкилoгpaммa сосисок и глазированный сырок - вот на что позарился 32-летний мужчина. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как "покупатель" подошел к полке с мясными изделиями, взял пакет с сосисками и спрятал в шорты.

Затем он прошел мимо кассы и выбежал из магазина. Охранник попытался задержать вора, однако тот успел скрыться.

Оперативники, отсмотрев записи, выяснили личность мужчины. Оказалось, что он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за грабеж.

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