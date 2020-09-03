Папа может все, что угодно: молниеносная реакция отца спасла малыша - видео

Отец продемонстрировал молниеносную реакцию, когда поймал своего сына за долю секунды до падения.

Двухлетнему малышу надоело сидеть в своей кроватке, он решил вылезти. Мальчик стал перелезать через высокий бортик, но его голова перевесила и, совершив кульбит, ребенок чуть не упал на пол. Его спас отец, успев перехватить ребенка в нескольких сантиметрах от пола.

Эти кадры видео заставят дрожать сердца многих родителей. Не стоит забывать, что многие маленькие дети весьма гиперактивны, что не всегда безопасно для их здоровья и жизни.

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