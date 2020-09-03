Маша потеряла шарик: три медведя нашли нечто розовое и воздушное - видео

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Не ми-ми-мишки, конечно, но тоже забавные, когда играют. Как три бурых медведя решили заняться спортом. Что тут рассказывать, это нужно видеть
Косолапые пробуют себя в роли игроков то ли в футбол, то ли в "лопни шарик". И спортивный инвентарь они нашли подходящий - розовый баллон. Что они с ним вытворяют, или он с ними? Совсем запутались. Впрочем, смотрите сами и все поймете без лишних слов.
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