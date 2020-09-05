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Встань пораньше, встань пораньше, да проснись же! - песик будит свинтуса

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Тема:
Утро с нами! (503)
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https://ru.sputnik.md/videoclub/20200905/16887635/da-prosnis-je-sobaka-budit-svinu.html
Встань пораньше, встань пораньше, да проснись же! - песик будит свинтуса
Сыграть "подъем!" дело непростое, когда под рукой нет горна или там барабана, а кое-кто хрюкает без задних ног.
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PT0M46S
2020-09-05T06:00Z

Сыграть "подъем!" дело непростое, когда под рукой нет горна или там барабана, а кое-кто хрюкает без задних ног.

Тут все средства хороши, чтобы растолкать тебя, неподъемного лежебоку.

Намекаешь: "В том, что я такой заспатый, вовсе я не виноватый"? Типа: "Эта мягкая подушка сон все шепчет мне на ушко"?

А мы еще так попробуем.

Ой, получилось!

Теперь - на всякий - случай надо рвать когти.

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Тема:
Утро с нами! (503)

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Теги:
доброе утро, пробудка, утро


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