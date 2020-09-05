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"Волчара" в бабушкиной постели: мне тут нравится, не уйду ни за что - видео

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Youtube / Ирина Игоревна
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Sputnik Молдова
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Все почти как в известной с детства сказке, но это - на первый, беглый взгляд. Потом видны различия.

Три - по крайней мере.

"Страшный зверь" оказался не волком, а ведущим от него родословную псом породы "аляскинский маламут".

Как и все его сородичи, он, не в пример далекому предку, очень добродушен. 

Потому-то бабушка обращается весьма вольно с этим любимцем немалого размера, которому прощаются все капризы.

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